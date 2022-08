Concordia Rohrdorf auf Anhieb unter den Top 20

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit über 101 Jahren hat sich der Rohrdorfer Radfahrverein Concordia e.V. ganz dem Fahrspaß auf zwei Rädern verschrieben. Die in den Sommermonaten stattfindenden Touren verbinden den sportlichen Aspekt mit Landschaftsgenuss, wie ihn nur das schöne Allgäu bieten kann. Die Tourenführer verwenden auf die Planung viel Zeit und Sorgfalt und machen so jede Ausfahrt zu einem besonderen Erlebnis.

Ihre Mühe sehen sie in der guten Resonanz ebenso belohnt wie in den konstant hohen Teilnehmerzahlen. Es ist also kein Wunder, dass die Concordia beim diesjährigen Stadtradeln ein sehr gutes Ergebnis erzielen konnte. Mit insgesamt 3219 erradelten Kilometer belegten sie in der Rangliste einen sehr guten 20. Platz, zählt man die gefahrenen Kilometer pro Kopf, sogar den noch besseren 17. Platz. Die neun aktiven Radelnden haben jeweils 358 km Strecke zurückgelegt: eine respektable Leistung! Ganz nebenbei freuen sich auch Klima und Umwelt über diesen wertvollen Beitrag, denn die Concordia hat dadurch 496 kg Kohlenstoffdioxid (Co2) eingespart. Herzlichen Glückwunsch und auf ein Neues im nächsten Jahr!