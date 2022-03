Computer- und Handy-Hilfe spendet an Ukraine

Die Computer- und Handy-Hilfe (CHH) des Stadtseniorenrats Isny bietet Hilfe bei nach eigenen Angaben allen Fragen im Umgang mit digitalen Endgeräten. Die Hilfesuchenden leisten dafür einen Beitrag in Höhe von fünf Euro.Regelmäßig fördert die CHH mit dem eingesammelten Geld soziale Projekte in Isny. Angesichts des Elends in der Ukraine spendet die CHH diesmal einen Teilbetrag in Höhe von 350 Euro an die Nothilfe Ukraine und hofft, damit den Anstoß zu einer Spendenlawine in Isny ausgelöst zu haben.

Wegen der angespannten Corona-Situation ist die CHH aktuell nur über die Hotline 0152 / 34 14 38 71 oder via E-Mail unter chh@ssr-isny.de zu erreichen. Voraussichtlich ab April wird die Hilfe wieder jeweils am Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr in der Unteren Mühle, Isny in Präsenz angeboten.