Commerzbank-Filiale in Isny besteht seit 40 Jahren

Die Commerzbank in Isny feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Wie das Unternehmen mitteilt, geht die Eröffnung auf die Dresdner Bank zurück, die am 27. Oktober 1980 ihre noch heute bestehende Filiale in der Wassertorstraße 6 eröffnete. Erster Filialleiter war Bernd Keppler.

Die Filiale Isny verfügt im Erdgeschoss über 145 Quadratmeter Fläche. Im Kellergewölbe befindet sich der Tresorraum, in dem auch die Kundensafe-Anlage Sicherheit für Wertgegenstände bietet. Die Filiale ist mit einem Geld- und Einzahlautomat sowie einem Serviceterminal mit integriertem Kontoauszugsdrucker banktechnisch auf dem neuesten Stand. Die Geschäftsräume werden auch für Veranstaltungen und Ausstellungen diverser Künstler genutzt, darunter Heidi Auch, die 1991 ihre stimmungsvolle Hobby-Malerei ausstellte, Wilfried Angele mit seinen „Winter-Impressionen“ und Siegbert Maier mit seiner Gemälde-Ausstellung „Versteinerte Spuren“ im Jahr 1993.

2002 wurde die damalige Dresdner-Bank-Filiale umgebaut und modernisiert. Drei Jahre später gab es in dreifacher Hinsicht ein 25-jähriges Bestehen zu feiern: zwei Mal in personeller Hinsicht, denn der damalige Leiter Rolf Pawelka und sein Kollege Hans Peter Jordan, blickten auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück, gleichzeitig bestand die Dresdner-Bank-Filiale schon 25 Jahre an der Wassertorstraße. Anfang 2009 übernahm die Commerzbank die Dresdner Bank abschließend. Seither firmiert die Filiale unter dem Namen Commerzbank Isny im Allgäu. Seit 2018 leitet Filialdirektor Ingo Scheuer das vierköpfige Beraterteam der Commerzbank. „Wir haben bis vor Kurzem gehofft, dass wir unseren 40. Festtag mit unseren Kunden und Gästen feiern können. Leider hat uns Corona einen Strich durch unsere Geburtstagsfeier gemacht. Dafür werde ich mich aber bemühen, sobald wie möglich eine Ausstellung der Commerzbank-Zentrale über 150 Jahre Bankgeschichte im Wandel der Zeit nach Isny zu holen“, so Scheuer laut Pressemitteilung.

Gleichzeitig mit dem 40. Jubiläum der Commerzbank in Isny begehe auch die Commerzbank als Unternehmen ihr 150. Jubiläumsjahr, anlässlich deren Gründung 1870 in Hamburg die Ausstellung zusammengestellt wurde.