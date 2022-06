Comedy Nacht Isny geht in die zweite Runde

Comedians schütteln witzige Sätze aus dem Ärmel, erzählen Schwänke aus ihrem Leben, als ob das eine Achterbahnfahrt wäre, und sie produzieren Lacher im 30-Sekunden-Takt: Eigentlich ist dieses Format aus dem Fernsehen oder von großstädtischen Kleinkunstbühnen bekannt.

Die Veranstalter Alisa und Florian Heutmann holen zur zweiten „Comedy Nacht Isny“ am Dienstag, 28. Juni, erneut Größen des deutschen Humor-Cosmos ins Isnyer Kino. Moderator Lennard Rosar, selbst Comedian und bekannt durch die WDR-Reihe „Nightwash“, wird wieder vor den roten Vorhang im Neuen Ringtheater an der Lindauer Straße treten und drei seiner „Stand-up“-Kollegen ankündigen – diesmal Timur Turga, Tim Perkovic und Jan Preuß.

Fast blind aber mit Humor

Timur Turga sieht seit zwei Jahren die Welt mit anderen Augen – er ist fast blind. Aber mit einem Blindenstock bewaffnet bewältigt er humorvoll seine Begegnungen im Alltag: Sei es, dass er von „hilfsbereiten“ Menschen in die falsche Bahn gesetzt wird oder auf der falschen Toilette landet. Was seine Augen nicht mehr erfassen können, ersetzt seine Fantasie mit Bildern im Kopf, die er auf der Bühne beschreibt und damit seine Anekdoten schmückt.

Turga packt jeden Zuschauer, wenn er auf beeindruckende Weise schildert, was sich mit der Augenkrankheit in seinem Leben verändert hat. Zunächst einmal eigentlich gar nichts – außer Joggen. Aber Alltägliches lässt sich am besten mit viel Ironie bewältigen: Er baut seinen nervigen Wecker um, rettet die Pandabären vorm Aussterben und auch der ehemaligen Job als Kinderpfleger ist für so manche Anekdote gut. So verdeutlicht Timur Turga dem Publikum auf bezaubernde Art, wie es passieren kann, einen Großteil seines Augenlichts zu verlieren, nicht aber den Humor.

Männerquote für Erzieher

Jan Preuß steht seit zehn Jahren auf Stand-Up-Bühnen des Landes und ist ein gern gesehener und gehörter Gast in Shows wie dem „Quatsch Comedy Club“, der „Comedy Lounge“ und der „Komischen Nacht – Der Comedy-Marathon“. Er konnte bereits bundesweit einige Wettbewerbe wie den Trierer und Nürnberger Comedy-Slam mit Platz zwei und drei sowie den Düsseldorfer Comedy-Slam und einige „Kunst gegen Bares“-Shows mit Platz eins belegen.

Etabliert hat der Kölner sich in der Comedy-Szene mit seiner eigenen Hörsaal-Comedy-Show, zu der regelmäßig 800 Zuschauer nach Wuppertal kamen. Heute moderiert der junge Comedian mehrere Formate in Deutschland und ist auch in Österreich und der Schweiz mit seinem neuen Programm „(V)Erzieher – völlig unerzogen“ unterwegs.

Erstklassig schlagfertig

Als Drittem im Bunde können sich die Besucher im Isnyer Kino auf Tim Perkovic freuen. Der Comedian und Entertainer präsentiert seine Shows seit über zehn Jahren in ganz Deutschland. Er schnupperte die erste Bühnenluft bereits im Kindergarten und wusste ab diesem Zeitpunkt, wohin ihn der Weg führen sollte: Nach der Hauptrolle als Papageno in Mozarts „Zauberflöte“ im Schultheater schloss Perkovic die Schule 2007 ab, bildete sich in Krankenpflege und Logistik weiter und wurde ab 2010, unter anderem neben Markus Krebs und Chris Tall, für erste Comedy-Auftritte gebucht. 2013 gewann er „Kunst gegen Bares“ in Köln.

Er konzipierte das Erfolgskonzept „Das Comedy Rodeo“ und präsentierte dieses erstmals 2016 in seinem Heimatort Dinslaken. Perkovic tourt für Moderationen und Comedy-Events durch ganz Deutschland, entwickelte „Das Quiz“ und gewann 2019 den „NDR Comedy-Contest“. Inzwischen lebt der Comedian seine Passion und begeistert das Publikum mit sprühender Energie, Lebenslust und jeder Menge Humor.

Musik, Lounge und Häppchen

Bewährt hat sich schon bei der ersten Comedy Nacht Isny das Duo aus dem Saxofonist Sebastian Kaufmann, Musiklehrer am Isnyer Gymnasium und Leiter des Männerchors Eglofs, und Partner Tobias Rädle, Pianist und Pädagogenkollege aus Friedrichshafen. Sie begleiteten die Show im Kino analog zu Lennard Rosars Original-„Nightwash“.

Veranstalter Florian Heutmann rechnet als unverbesserlicher Optimist fest mit mit gutem Wetter, „daher wird es wieder ein Catering vor dem ‚Neuen Ringtheater‘ und am Stadtgraben eine Lounge geben, um die Gäste und Fans der Comedians vor deren Auftritten, in der Pause und danach mit Häppchen und Getränken zu bewirten.“