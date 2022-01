„Comedy Nacht Isny 2022“: Sechs Live-Abende im Kino

Zwischen Mai und Oktober dürfen sich Comedy-Fans im Allgäu und in Oberschwaben auf sechs hochkarätig besetzte Unterhaltungsabende direkt vor der Haustür freuen – die „Comedy Nacht Isny 2022“.

Veranstalter sind Alisa und Florian Heutmann in Zusammenarbeit mit Christian Tauscher, dem Betreiber des „Neuen Ringtheaters“ an der Lindauer Straße. Und schon die ersten drei feststehenden Künstler sind vielversprechend, dass in der Region so etwas wie der „Comedy-Culture-Coup“ des Jahres gelingen könnte.

Abonnement für alle sechs Abende

Start ist am 17. Mai, der Kartenvorverkauf hat vor wenigen Tagen begonnen. Für die Comedy Nacht wurde auch ein Abonnement aufgelegt: Wer alle sechs Termine bucht, bekommt eine Veranstaltung „gratis“.

Im Isnyer Kino stehen maximal 160 Sitzplätze zur Verfügung. An den Dienstagabenden, „gefühlt jeden dritten im Monat“ (Florian Heutmann), gelten die dann jeweils aktuellen Corona-Verordnungen.

Statt nach München oder Köln in die Provinz

Mit der Pandemie zu tun hat im weitesten Sinne auch, dass er und seine Frau sowohl namhafte, gestandene, als vielversprechende, neu zu entdeckende Stand-Up-Comedians überhaupt „in die Provinz“ holen wollten und können: „Wie beide lieben Comedy, wir haben uns auf einem Comedy-Abend kennengelernt – aber wenn man Qualität genießen will, dann muss man für gute Shows nach München oder Köln fahren“, erzählen Florian und Alisa.

Doch derlei Reisen waren zuletzt eher mit vielfachen Problemen und Ungewissheiten behaftet, und das Ehepaar litt unter Entzugserscheinungen. Wie umgekehrt auch die Comedians in ganz Deutschland, die wegen geschlossener Theater, Clubs und Veranstaltungsstätten ihre Auftritte drastisch reduzieren oder Tourneen komplett absagen mussten – wobei sie davon leben.

Einfach mal angerufen

Kleinere Nischen bieten zurzeit höchstens die Fernsehanstalten mit diversen Show-Formaten. Eines davon ist „Nightwash“ vom WDR, von dem Florian Heutmann ziemlich angetan, wenn nicht gar begeistert ist. Weshalb er als freier Kulturveranstalter kurzerhand in Köln anrief, ob denn die Rechte verkäuflich seien und er damit die Künstler engagieren könnte.

Zwar lautete die Antwort zunächst ernüchternd: „Nein“. Doch dann wurde eine andere Lösung gefunden, wie Florian Heutmann erzählt. In einem anschließenden Telefonat konnte er Lennard Rosar, den Moderator von „Nightwash“, für die Idee begeistern, mit dem jeweils kompletten Comedy-Club eines Fernsehabends in einen Bus zu steigen und für ein Gastspiel nach Isny zu reisen. „Da hab’ ich Lust drauf, da mach’ ich mit“, habe der Fernsehmoderator schon nach wenigen Minuten am Telefon zugestimmt: „Ich hatte das Paket im Kopf, und Lennard serviert es nun auf dem Silbertablett“, freut sich Heutmann.

Die Künstler sind dankbar

Ganz abgesehen davon seien „die Künstler dankbar, dass sie auftreten können – und wir bekommen sie relativ günstig, weil wir an Dienstagen, also unter der Woche veranstalten“, fasst der Kulturveranstalter zusammen. Derzeit konzentrierten sich die Auftritte vor allem in den Großstädten – wenn sie überhaupt möglich sind – auf die Wochenenden, weiß er über die Entwicklungen in und Rückmeldungen aus der Stand-Up-Szene.

Die Translozierung des „Nightwash“-Formats von Köln ins Allgäu ist aber nur das eine. Zu richtiger Comedy-Club-Atmosphäre gehört für Alisa und Florian Heutmann sowie Christian Tauser noch etwas anderes: So sollen lokale Musiker als Live-Band die Auftritte der Comedians begleiten – „ähnlich wie in den Fernsehshows von Hannes Ringlstetter, Jan Böhmermann oder bei TV Total mit Sebastian Pufpaff“, versprechen die drei hiesigen Veranstalter. Für gutes Licht und noch besseren Ton im Kino stehe außerdem Isnys Haus- und Hoftechniker Frank Erhardt in den Startlöchern.

Lounge vor dem Neuen Ringtheater

Da am 17. Mai – dem ersten Abend der auf jeweils etwa zwei Stunden Programm angelegten „Comedy Nacht Isny 2022“ – außerdem mit gutem Wetter gerechnet wird, soll ein lokaler Caterer, direkter Nachbar der Heutmanns, vor dem „Neuen Ringtheater“ am Stadtgraben eine „Lounge“ mit großen Schirmen und Stehtischen aufbauen, um die Gäste und Fans der Comedians vor deren Auftritten, in der Pause und danach mit Happen und Getränken zu bewirten.

Neben Moderator Lennard Rosar stehen für das erste Gastspiel in Isny auch die Künstler schon fest: Erstens ist es Tobi Freudenthal, Gewinner der „Quatsch Comedy Club Talentschmiede 2019“ und in Shows mit Chris Tall auf dem Sender RTL zu sehen; zweitens der Thüringer Jonas Greiner, der sich dank seiner Körpergröße von 2,07 Metern als „größter Komiker Deutschlands“ bezeichnet; und drittens Florian Simbeck, unter anderem bekannt durch seine Figur „Stefan Lust“ und die Zusammenarbeit mit dem Blödel-Duo „Erkan und Stefan“.