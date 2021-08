Clowneskes Solostück eröffnet „Kultur auf der Decke“

Zum ersten Kinderkulturpicknick im Isnyer Kurpark am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr, bringt die „Compagnie Nik“ aus München ihr clowneskes Solostück „Im Glück“ mit, heißt es in einer Ankündigung von Isny Marketing. Es gehört zu der kleinen Reihe „Kultur auf der Decke“.

Hans Göttmann, sieben Jahre lang als der „umwerfend sensationelle und großartig komische Hans Göttmann“ auf den Bühnen dieser Welt unterwegs, hat eines Tages plötzlich genug: Kurz vor seiner 1.678sten Vorstellung lässt er alles stehen und liegen, nimmt die Kasse mit den Einnahmen und macht sich vergnügt auf den Weg nach Hause. Wie einst Hans im Glück im berühmten Märchen der Gebrüder Grimm lässt er sich jedoch zu einem „günstigen“ Tausch nach dem anderen überreden – bis er mit leeren Händen, aber doch überglücklich daheim ankommt. „Im Glück“ beschäftigt sich mit den folgenden Fragen: Was braucht es für ein glückliches Leben? Ist weniger nicht manchmal tatsächlich mehr?

Die Veranstaltung eröffnet die neue Reihe „Kultur auf der Decke“ im Isnyer Kurpark: An insgesamt vier Sonntagen in den Sommerferien laden Kinderkulturpicknicke die ganze Familie ein, Clownerie, Theater oder Musik gemeinsam auf einer selbst mitgebrachten Decke zu erleben. Zudem finden zwei Kulturpicknicke am Abend statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung ins Kurhaus am Park verlegt.

Das Stück ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf unter www.isny.reservix.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der Isny Info im Hallgebäude. Eine Brotzeit darf gerne mitgebracht werden. Vor Ort gibt es ein kleines gastronomisches Angebot des „hello my deer“. Zudem besteht die Möglichkeit einen Picknickkorb vorzubestellen. Vorbestellung bis Sonntag, 15. August, bei „hello my deer“, Telefon 07562 / 9743971 oder unter www.isny.de/kulturpicknick

Eine Picknickdecke muss mitgebracht werden.