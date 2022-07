Clownerin Martha Labil erkundet Isny Schritt für Schritt

Drei Tage, drei Standorte, drei Vorstellungen: Vom 15. bis 17. Juli ist die Clownerin Martha Labil mit ihrem neuen Programm „Grad’Us – Step By Step“ im Kurpark Isny, im Naturbad Beuren sowie im Waldbad Isny unterwegs. Die kostenfreien Veranstaltungen sind Teil der Zwischentöne-Reihe, die sich in diesem Jahr zu außergewöhnlichen Orten aufmacht.

Das Team des Büros für Kultur der Isny Marketing hat die Lockdown-Monate genutzt und an einer neuen Konzeption für die beliebte Kulturveranstaltungsreihe Zwischentöne gearbeitet: Unter der Überschrift „Stadt, Land, See“ wagt sie sich 2022 aus den gewohnten Veranstaltungsräumen, lädt zum Kulturgenuss an besonderen Plätzen ein, begegnet dem Publikum an überraschenden Orten.

„Wichtig war uns, nicht nur die Kernstadt, sondern auch die Ortschaften und den Naturraum rund um Isny einzubinden“, erklärt Nadine Heindl vom Kulturbüro. Die österreichische Künstlerin Martha Laschkolnig wird mit einer Mischung aus Clownerie, Akrobatik und Theater daher gleich an drei Tagen in Isny und an den Seen vor den Toren der Stadt begeistern.

Mit ein paar achtlos liegengebliebenen Gegenständen formt sie ganze Fantasiewelten, heißt es in der Mitteilung der isny Marketing: In Marthas neuem Stück „Step by step — Grad’Us“ geht es um erste Schritte, große und kleine, zaghafte und zielsichere, dass sich Fortbewegen, das Erforschen, Mut und Neugier. Dabei nimmt die Clownerin die kleinen und großen Besucher mit – auf Händen und Füßen, über kleine und etwas größere Hindernisse, mitten hinein ins Abenteuer.

Die Ankündigung verspricht: Kein Stein bleibt auf dem anderen, Verständliches wird unverständlich, Unverständliches plötzlich verständlich, ungefährliches Alltägliches gefährlich. Es lohne sich also dabei zu sein, wenn Martha Schritt für Schritt den Kurpark Isny (15. Juli, 16 Uhr), das Naturbad Beuren (16. Juli, 11 Uhr) und das Waldbad Isny (17. Juli, 11 Uhr) entdeckt.

Ein Ticket für die Veranstaltungen ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.