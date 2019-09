Clean-Up am Skatepark – Klimaschutz live und in Farbe

Marlene Bühler, die Realschülerin, die die Klimaschutz-Demonstration am vergangenen Freitag organisiert hat, rief auch dazu auf, im Nachgang beim Clean-Up am Skatepark dabei zu sein. Als der Protest, an dem zahlreiche IsnyerInnen dabei gewesen waren, an der Rainsporthalle endete, ging es gegen 13 Uhr zum benachbarten Grundstück, auf dem Jugendliche skaten, biken oder auch einfach nur treffen können.

Auf die Frage, wieso sie hier aufräumen, antwortete Melda Turna trocken: „Ja, wer soll’s denn sonst machen?!“. Die Mitstreiterin von Marlene Bühler ärgerte sich darüber, dass am Skatepark immer wieder Glasscherben herumlägen und somit die eigentlich angedachte Nutzung des Platzes erheblich beeinträchtigt sei. „Und außerdem ist das auch für die Vögel und andere Tiere gefährlich, wenn hier Müll im Gebüsch und auf dem Platz liegt.“.

Platz war voller Scherben

Eine andere Clean-Up-Helferin erzählte aus ihrer jüngsten Erfahrung: „Ein junger Mann war neulich hier und konnte nicht skaten, weil alles voller Scherben war. Der ist erst mal wieder heimgefahren und kam kurz darauf mit Besen und Kehrwisch zurück, um den Dreck wegzuräumen.“.

Dass die Jugendlichen es ernst meinen mit dem Klimaschutz, sieht man nicht nur an dieser Aktion. „Marlene ist sehr authentisch, sie meint wirklich, was sie sagt.“, weiß Wdebat Arazar von der Mobilen Jugendarbeit zu berichten. „Sie kommt auch in ihrer Freizeit zu uns und beschäftigt sich mit Vorbereitungen und Organisatorischem. Sie war es auch, die sich die Sache mit dem Clean-Up überlegt hat, und fragte uns dann, ob wir sie unterstützen.“.

Mit Besen, Schaufel, Müllsack und Eimer

Was für Wdebat Arazar und Matthias Hellmann, den Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragten der Stadt, eine Selbstverständlichkeit war. Die beiden Männer stellten also Besen, Schaufel, Müllsäcke und Eimer zur Verfügung und halfen beim Saubermachen mit. Insgesamt rund zwölf Erwachsene und Jugendliche plus einige Kinder waren beim Clean-Up dabei.

Auf Initiative einiger Eltern wurden Holzschilder am Rande des Skateparks in die Erde gesteckt. „Warum?“ ist auf ihnen zu lesen. Ja, warum eigentlich lassen Menschen ihren Müll auf der Straße liegen und bringen damit nicht nur Menschen, sondern auch Tiere – und den Rest der Umwelt – in Gefahr? Warum ist es so schwer, seinen Abfall in einen Mülleimer zu werfen oder ihn wieder mit nach Hause zu nehmen?