Christian Schmid aus Wuchzenhofen ist neuer katholischer Kirchenmusiker in Isny

Nördlich von Friesenhofen endet das Allgäu, behaupten die Isnyer gerne neckend. Christian Schmid, der neue Kirchenmusiker in der katholischen Seelsorgeeinheit Isny, kommt ursprünglich aus Wuchzenhofen, hat sechs Jahre lang Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart studiert – und beharrt darauf, Allgäuer zu sein.

Im Moment wohnt er wieder bei seinen Eltern im Leutkircher Ortsteil und fährt fast jeden Tag nach Isny zu Diensten an der Orgel und zum Chor. „Nach Friesenhofen, wenn ich mich den Bergen im Hintergrund nähere, dann geht mir das Herz auf. Vielleicht fühle ich mich deshalb so gern als Allgäuer“, schwärmt Schmid.

Glücklich und zu Hause

Er wirkt glücklich, sein Talent mit seinem Beruf nun in der Seelsorgeeinheit Isny einbringen zu können. „Kaum bin ich angekommen, schon bin ich angenommen, ich fühle mich sehr wohl, schon fast zu Hause“, beschreibt er seine Stimmungslage nach den ersten drei Monaten.

Katholisches Elternhaus, in dem die kirchlichen Feste ganz wichtig waren; Klavierunterricht schon als Kind; Ministrantendienst; Orgelunterricht; C-Prüfung für Kirchenmusik in der Diözese; Abitur in Leutkirch; sechs Jahre Musikhochschule, Bachelor und Masterprüfung: „Wir hatten menschlich und fachlich tolle Lehrer, die uns Studenten die Tür weit aufgemacht haben in eine attraktive, zeitgemäße, ökumenisch offene Kirchenmusik“, erzählt Schmid.

Offenes Pastoral-Team

In Stuttgart habe er noch viele Freunde, aber seine Heimatverbundenheit habe ihn ins Allgäu und zum Allgäuer Menschenschlag zurückgezogen, erzählt er. In Isny treffe er auf ein offenes Pastoral-Team und auf eine reiche, vielfältige Chorlandschaft auch in den Ortschaften. Er sei glücklich, sich mit seinen Gaben hier einbringen zu dürfen.

Gemeinsam mit Pfarrer Edgar Jans und Diakon Jochen Rimmele hat er nun ein neues „Gottesdienstformat“ besprochen, das am 1. Dezember, dem ersten Advent und zum „AufTAKT“ ins neue Kirchenjahr beginnen soll. „Musik und Gebet“ nennen sie es: Lieder zum Mitsingen, Musik zum Zuhören, Gebet, Stille, ein biblisch-thematischer Impuls.

„Zeitgemäß auch andere Menschen ansprechen“

„Vielleicht können wir damit zeitgemäß und neben den Messgottesdiensten auch andere Menschen ansprechen“, so die Hoffnung des Vorbereitungsteams. „Pop und Poesie“ könnten sie freilich nicht kopieren, das wäre denn doch zu viel Aufwand, aber ganz niederschwellig und in diese Richtung soll es gehen – nicht zu laut, eher zart und beruhigend, sagt Schmid.

Sechs Termine seien vorerst festgelegt worden mit Unterstützung verschiedener Musiker und Chöre. Für jeden Geschmack und jedes Alter soll etwas dabei sein – eine Stunde zum Auftanken für den Alltag, so der Wunsch des Pastoral-Teams und des neuen Kirchenmusikers aus Wuchzenhofen, jenseits von Friesenhofen.