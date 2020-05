Christian Hagg spendet Gewinn an Kinderfesttrommler

Christian Hagg (Bild links) , Gewinner der ersten Aktion Treuepass 2.0, hat die Kinderfesttrommler überrrascht, indem er ihnen seine Isny Güldiner spendete.

Vom 22. April bis 6. Mai fand die erste Aktion Treuepass 2.0 statt. Kunden waren aufgerufen, im Aktionszeitraum Kassenbelege, die sie von örtlichen Läden und Lokalen für ihren Einkauf erhielten, zu sammeln und einzureichen. Wie Isny Marketing mitteilt, ging der Sonderpreis an Christian Hagg. Er hatte die meisten Belege gesammelt. Sein Name wurde außerdem bei der Verlosung des Hauptpreises – an der alle teilnahmen, die mindestens vier Belege von verschiedenen Betrieben eingereicht hatten – von 100 Euro in Güldinern aus dem Lostopf gezogen. Jetzt wollt er sich noch solidarisch zeigen und beschloss, die insgesamt 200 Euro in Güldinern an die Kinderfesttrommler zu spenden. Darius Chutnik nahm die Säckchen voll Güldinern im Namen der Trommler entgegen.