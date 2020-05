Christian Hagg gewinnt gleich doppelt

Die erste Aktion Treuepass 2.0 ist beendet und bereits ein kleiner Erfolg gewesen, teilt Isny Marketing mit. Vom 22. April bis 6. Mai waren die Isnyer aufgerufen, lokal einzukaufen, Kassenbelege zu sammeln und sie digital einzureichen. Am 6. Mai wurden dann die Gewinne verlost. Das Büro für Stadtmarketing hätten im Aktionszeitraum 310 Kassenbelege erreicht – gesammelt von insgesamt 46 treuen Isnyer Kunden.

Isnyer Güldiner als Gewinne

Die Aussicht stand auf Gewinne im Gesamtwert von 600 Euro in Isny Güldinern, gesponsert vom Verein Isny Aktiv. Ein besonderer Anreiz war laut Mitteilung der Sonderpreis für die meisten Belege. Damit habe derjenige belohnt werden sollen, der in besonders vielen verschiedenen Geschäften vor Ort einkauft. Mit einem Vorsprung von zwei Belegen gewann der Isnyer Christian Hagg den Sonderpreis über 100 Euro in Güldinern.

Alle Namen derjenigen, die mindestens vier Belege von verschiedenen Geschäften oder Lokalen eingereicht hatten, wanderten in die Lostrommel. Unter ihnen wurden zehnmal 10 Euro, achtmal 25 Euro, sowie die Hauptpreise von zweimal 50 Euro und einmal 100 Euro verlost – alles in Güldinern. Die zwei Hauptpreise über 50 Euro haben Monika Zehrlaut und Christine Sahlmen gewonnen. Zur großen Überraschung aller Beteiligten sei Christian Hagg zudem als Gewinner des Hauptpreises über 100 Euro in Güldinern gezogen worden. „Das ist ja der Wahnsinn“, sei seine Reaktion gewesen, als er am Telefon von seinem doppelten Gewinn erfuhr.

Solidarität kann Spaß machen

„Mit der Aktion wollen wir einmal mehr bewusst machen, was wir an unserer Stadt haben,“ sagt Katrin Mechler, Leiterin des Büros für Stadtmarketing. „Wir freuen uns, dass schon beim ersten Treuepass 2.0 viele Isnyer mitgemacht haben. Das zeigt, dass sich die Isnyer gern solidarisch zeigen und auch in Krisenzeiten zu ihrer Stadt stehen.“ Denn die Isnyer Betriebe seien besonders in der Krise auf die Unterstützung treuer Kunden angewiesen.