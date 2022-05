Christian Forderer vom MSV Isny startet erfolgreich

In Heilbronn beim MSC Frankenbach hat der erste Lauf des Deutschen Jugend-Motocross-Verbands (DJMV) stattgefunden. In der MX 2 Klasse, bis 250ccm, starteten 32 Motocrosser auf der anspruchsvollen Lehmstrecke bei sommerlichen Temperaturen. Christian Forderer, der vierfache Baden Württembergischer Landesmeister, war für den MSC Isny am Start.

Schon im Qualifikationstraining wurde Forderer, nur mit drei Zehntel Abstand, Zweitschnellster auf der schmalen, jedoch gut vorbereiteten Strecke. Über die Wintermonate hatte sich der Fahrer bestens vorbereitet. Das machte sich beim ersten Wertungslauf bezahlt. Nach einem guten Start konnte der Motocrosser diesen Lauf mit einem zweiten Platz auf seiner 250er Fantic beenden.

Im zweiten Rennlauf hatte Forderer durch einen Steinschlag Probleme mit dem Kühler. Zudem stürzte am Start ein Fahrer vor ihm in der ersten Kurve und bremste ihn aus. Trotzdem schaffte der MSCler den dritten Platz in diesem Wertungslauf. In der Gesamtwertung bedeutete das Platz zwei.

Weiter geht es am 21. Mai zum BadenWürttembergischen ADAC/DMV Motocross-Pokal-Open in der Klasse bis 650 ccm 2/4-Takt. Forderer startet in diesem Jahr auch beim MX Masters in Möggers, Gaildorf und Holzgerlingen.