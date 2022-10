Christian Forderer siegt beim Motocross

Der MSC Leutkirch hat in Allmishofen den bekannten Leutkircher Ackercross veranstaltet. Dieser Wettbewerb bietet laut Mitteilung Motocross auch auf hohem Niveau. Hier sind Hobbyfahrer und Sportfahrer zu finden. Christian Forderer vom MSC Isny startete mit seiner XXF 250 Fantic in der Klasse MX2 und gewann die Gesamtwertung. Auch bei weiteren Wettkämpfen war der MSC-Fahrer erfolgreich.

Beim ersten Wertungslauf in Allmishofen stürzte ein Fahrer direkt in der Startkurve und riss Forderer mit zu Boden. Als Vorletzter nahm der Motorsportler des MSC Isny das Rennen wieder auf, kämpfte sich noch mit einer starken Vorstellung und mit schnellsten Rundenzeiten nach vorne und passierte das Ziel mit einer Viertelsekunde Rückstand auf den Führenden. Im Finallauf bewies Forderer wieder seine Stärke. Er führte das Fahrerfeld ab der dritten Runde souverän an und gewann mit 16 Sekunden Vorsprung das Rennen. Dadurch setzte er sich auch in der Gesamtwertung auf Platz eins.

Spannend war laut Mitteilung das sogenannte American Final. Hier messen sich die neun schnellsten Fahrer jeweils von MX1 (ab 250 ccm) und MX2 (bis 250 ccm, Viertakt). Es wird nach dem Start nur eine Runde gefahren und die letzten beiden Fahrer scheiden aus. Forderer hielt bis zur finalen Runde bei den Konkurrenten mit und belegte in dieser Sonderwertung Platz drei – als stärkster Motocrosser von MX2 vor den zwei 450 ccm starken Maschinen.

Beim baden-württembergischen Pokal in Berkheim fuhr Forderer in seiner 31 Fahrer starken Gruppe in der Tageswertung auf Platz acht. Bei der oberschwäbischen Meisterschaft erreichte der Isnyer gegen 29 gewertete Motocrosser in der offenen Klasse (ccm nicht beschränkt) mit seiner 250 ccm Fantic den dritten Platz. Auch bei der DM 250 in Aichwald kam er in die Punkteränge.

Beim MX Masters Gaildorf qualifizierte sich Forderer und durfte an den drei Rennläufen teilnehmen. Nach dem erfolgreichen Saisonabschluss plant der Motocrosser das kommende Jahr. Man wird ihn wieder bei Mastersveranstaltungen, bei Läufen für die deutsche Meisterschaft und beim baden-württembergischen Pokal sehen.