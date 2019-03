Christa Ludwig liest aus „Ein Bündel Wegerich“

Im Rahmen der Isnyer Literaturtage liest Christa Ludwig am 1. April um 19.30 Uhr im Refektorium des Schlosses in Isny aus „Ein Bündel Wegerich“.

Christa Ludwig veröffentlichte zahlreiche Kinder- und Jugendbücher und widmet sich in ihrem aktuellen Werk der Dichterin Else Lasker-Schüler. Ludwig erhielt für ihren Roman „Ein Bündel Wegerich“ den Eichendorff-Literaturpreis. Sie trifft den Lasker-Schüler-Ton und schreibt mit großer sprachlicher Empathie über die letzten Lebensjahre und die letzte Liebe der Dichterin. Dabei lässt sie mit subtilen Mitteln ein intensives Porträt entstehen.

Else Lasker-Schüler wäre am 11. Februar 2019 150 Jahre alt geworden. Anfang der 1940er-Jahre lebt Lasker-Schüler in Jerusalem, will aber wieder nach Palästina. Damals im Krieg sitzt sie dann jedoch fest, zwischen Juden, Arabern und Briten, Bombenanschlägen und Horrornachrichten. Sie will Frieden stiften, sie will wieder Liebesgedichte schreiben und sucht nach dem Mann, der sie dazu inspiriert.

Karten gibt es bereits im Vorverkauf im Büro für Tourismus der Isny Marketing GmbH, der Buchhandlung Mayer und in der Igel-Buchhandlung. Weitere Informationen unter www.isny.de