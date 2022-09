Chorgemeinschaft Isny unternimmt Konzertreise in die Provence

Die Provence ist erneut das Ziel einer Konzertreise gewesen, die die Chorgemeinschaft Isny mit ihrem Leiter Berthold Büchele zusammen mit Instrumentalisten aus dem Allgäu und dem Bodenseeraum unternahm. Das Programm stand laut Pressemitteilung unter dem Motto „Romantische Kirchenmusik von deutschen und französischen Komponisten“.

Der Chor habe sozusagen als Kulturbotschafter geistliche Musik französischer Komponisten wie César Franck, Jules Massenet, Théodore Gouvy und Charles Gounod mitgebracht, Werke, die in Frankreich teilweise noch kaum bekannt seien. Einen großen Teil des Programms bildeten Sätze aus dem Oratorium „Mors et Vita“ von Gounod, das in ergreifender Weise Tod und Ewiges Leben verbindet. Dazu gab es Stücke von Bruckner, Spohr und Schumann. Mit von der Partie war wieder ein Chor aus der Provence. So sei durch dieses Programm die besondere deutsch-französische Freundschaft beider Chöre vertieft worden, heißt es.

Das Programm wird am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche in Isny und am Sonntag, 16. Oktober, um 16.30 Uhr in der St. Ulrichskirche in Wangen aufgeführt. Erfahrene Chorsänger sind eingeladen, bei den Konzerten mitzuwirken. Die Proben beginnen am 12. September um 18 Uhr in der Nikolaikirche in Isny (Auskunft unter Telefon 07522/3902).