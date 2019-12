Chor Vivente aus Beuren veranstaltet Adventskonzert

Der Chor Vivente aus Beuren lädt herzlich zum Adventskonzert am Sonntag, 22. Dezember, um 19 Uhr in die Pfarrkirche St. Petrus und Paulus nach Beuren ein. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Renovation der Kirche in Beuren und für Schwester Ingeborg von der Missionsstation auf Tello in Indonesien sind willkommen.

Die Sänger des Chores unter der Leitung von Rita Bodenmiller möchten die Besucher zu einer „Sternstunde für Dich“ einladen, um im vorweihnachtlichen Trubel innezuhalten und sich auf ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest einzustimmen. Zu hören gibt es klassische und moderne Lieder in deutscher und englischer Fassung. Geschichten, die zum Nachdenken anregen, und Instrumentalstücke runden das weihnachtliche Programm ab.

Im Anschluss an das Konzert sind alle Besucher eingeladen, den Abend mit Glühwein und Punsch vor dem Pfarrgemeindehaus Beuren oder bei schlechter Witterung in der Werkstatt der Schreinerei Albrecht ausklingen zu lassen.