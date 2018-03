Chor singt andächtige und rhythmisch-feurige Lieder

In der gut besuchten Nikolaikirche hat der Gospelchor „Unity“ der evangelischen Stadtkirche Ravensburg unter Leitung von Bezirkskantor Michael Bender eine Mischung aus Verkündigung und bester Unterhaltung präsentiert – mit teils andächtigen, teils feurigen 20 Titeln.

Gospels haben in der Regel einfache, schlagwortartige theologische Texte im Stil amerikanisch-missionarischer Verkündigung, verpackt in rhythmisch-feurige oder auch andächtige Melodien. Sie preisen den christlichen Glauben als ein erfahrbares, sinnerfülltes und glückliches Lebensmodell an: „Jesus is my Salvacion“ oder „Ich bin so glücklich, Jesus ist mein Heil. Ich bin so glücklich, Halleluja!“ Gospelchöre singen ihre Texte meist auch in englischer Sprache. Solche mit afrikanischem Ursprung gerne auch in deren Stammessprache.

Gospelchöre sind eine Form neben den traditionellen Kirchenchören, deren Texte sich weniger an den Zeiten und Festen des Kirchenjahres orientieren, sondern vielmehr den Lobpreis für Gott und die Anbetung seiner Präsenz im Blick haben. Sie haben häufig die Absicht, dem Gottesdienst eine emotionale, eine Mitmachnote zu verpassen.

Kirchenmusiker Michael Bender hat vor einigen Jahren den Versuch gestartet und zu einem Gospelchor eingeladen, so erzählte er, und sei auf überraschende Resonanz in Ravensburg und Umgebung gestoßen. „Wenn alle da sind, sind wir bis zu 70 Personen, die Freude am Singen und an dieser Art der Verkündigung haben. Er selber am Klavier, die begeisterten jüngeren und älteren Sänger wie in der Nikolaikirche um ihn herum. Es war Bender abzuspüren, dass ihm wichtig war, nicht nur begeistert zu singen, sondern auch zu verstehen, ins Herz aufzunehmen, den eigenen Glauben zu stärken. Sie hätten sich den Namen „Unity“ (Einheit) gegeben, um deutlich zu machen, dass im Lob Gottes vereint, ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Konfessionen ein gemeinsames Zeugnis des Glaubens in der Welt sein können.