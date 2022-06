Chor Querbeat hat eine neue Leitung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Abend des Pfingstsonntages begleitete und bereicherte der Chor Querbeat den Gottesdienst in der Georgskirche. Es war nicht nur der erste Auftritt nach der langen Corona-Zwangspause, sondern zugleich der erste Auftritt unter neuer Leitung: Regina Katein hatte den Chor Querbeat 2015 gegründet und leitete ihn seither bei zahlreichen Auftritten in Gottesdiensten und Konzerten.

In der Coronapause gab sie nun den Stab an Christian Schmid weiter, blieb aber erfreulicherweise als Sängerin und Instrumentalistin dem Chor treu. Im Pfingstgottesdienst wurde sie offiziell als Chorleiterin verabschiedet. Der Chor und die ganze Kirchengemeinde sind ihr sehr dankbar für die langjährige Arbeit und das Herzblut, das sie in den Aufbau und die Entwicklung des Chors Querbeat gesteckt hat.

Mit knapp 35 aktiven Sängerinnen und Sängern probt der Chor Querbeat, der das Gemeindeleben mit Neuem Geistlichen Lied, Gospels, Sakralpop und weltlichen Liedern bereichert, dienstags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Gemeindehaus St. Michael in Isny. Wer Interesse hat, im Chor mitzusingen, darf sich per Mail bei Christian Schmid (christian.schmid@drs.de) melden.