Chaos in Schlingelheim

Wer nach Familienfeiern, Konzerten und Gottesdiensten zum Ausgleich wieder ins ganz normale Alltagsdrama zurückfinden will, sollte den Schwank „Baby wider Willen“ zwischen den Feiertagen nicht verpassen. Vor allem an vier Spielterminen seien noch Plätze frei, war bei der Hauptprobe des Theatervereins Rohrdorf am Donnerstag zu erfahren.

Das Stück spielt in Schlingelheim, wo im Rathaus einige Tage das Chaos herrscht. Der Name der Ortschaft ist Programm, an dummen oder durchtriebenen Schlingeln fehlt es wahrlich nicht. Zur harmloseren Sorte gehört der stinkfaule Straßenkehrer der Gemeinde (Hans Mösle), der hauptsächlich damit beschäftigt ist, auf Mittagspause und Feierabend zu warten. Zu den hinterlistigen Zeitgenossen gehört der regional gefürchtete Landstreicher Theo (Erwin Morgen) als Ursprung allen Übels.

Tratschtante und notorische Nervensäge, sowohl für den Bürgermeister (David Schulz) als auch für den Dorfpolizisten (Berthold Eckart), ist Frieda Schäufele, (Heike Hengge). Als Nachbarin des Rathauses ist sie nah dran an allem, was nicht so läuft, wie es ihrer Ansicht nach richtig wäre. Auch Rathaussekretärin Sonja (Ruth Frick) ist mit allen Wassern gewaschen, sollte eigentlich dem Bürgermeister den Rücken freihalten, bewirkt jedoch mit ihrem dümmlichen Charme genau das Gegenteil. Hinzu kommt die Mutter des Bürgermeisters (Silvia Keybach-Grimm), die eigentlich nur zweierlei im Sinn hat: Alles aus dem Weg zu räumen, was einer möglichen Karriere ihres Sohnes im Weg steht, und keinen Termin im Kosmetikstudio zu versäumen.

Das Chaos nimmt seinen Lauf, als die Frau des Bürgermeisters (Christine Bihler) nach einem Kuraufenthalt mit Bahn und Gepäck nach Hause reist, beim Aussteigen allerdings die Tasche der Reisenachbarin erwischt. Als der Zug abgefahren ist, bemerkt sie das Malheur: In der Tasche liegt ein schlafendes Kind. Weil ihr Ehemann, Bürgermeister Himmelreich, zeitgleich einen neuen Fahrradständers einweiht, soll der Straßenkehrer seine Frau abholen. Und da beginnt das Kind zu schreien...