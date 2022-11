Chance genutzt bei Hip-Hop, Discofox oder Salsa

Andrea Magg konnte Grundschülern, Jugendlichen und Erwachsenen ein besonderes Erlebnis in den Herbstferien bieten. Denn „Magg – Die Tanzschule“ hatte sich für das Förderprogramm „DIS-TANZ-IMPULS“ von Neustart Kultur beworben, und so kam es zu einer bewegten Herbstferienwoche für die Grundschüler und Jugendlichen mit Hip-Hop sowie für Erwachsene bei Discofox, Boogie, Salsa, Wiener Walzer, heißt es in der Mitteilung. Vom 2. bis 4. November standen täglich bis zu 120 Minuten Hip-Hop auf dem Unterrichtsplan für Grundschüler und Jugendliche. Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag, 4. November, konnten dann die HipHop-Choreographien den Familien und Freunden mit besonders viel Spaß gezeigt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.