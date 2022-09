Cello und Orgel erklingen zusammen

Romantische Cello- und Orgelklänge werden die Besucher des zweiten Konzertes des Isnyer Orgel-Herbstes am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr in der Isnyer Marienkirche zu hören bekommen. Die Cellistin Verena Stei aus Aichstetten sei bekannt für ihren Einfallsreichtum und ihren individuellen Stil, heißt es in der Ankündigung. Nach ihrem Studium in Saarbrücken und Zürich ist sie heute eine gefragte Solistin und aktiv in verschiedenen Ensembles. Auf der Orgel wird sie begleitet vom Isnyer Kirchenmusiker Christian Schmid, auf der für Werke der Romantik besonders geeigneten Marienorgel.

Zu Beginn des Konzerts wird Verena Stei das von Max Reger 1915 komponierte Andante con variazioni zu Gehör bringen, eines der schwierigsten Werke der Solo-Literatur für Cello. Eine darauf folgende Aria von Max Reger wird von Christian Schmid auf der Orgel begleitet.

Der Gedanke bei der Zusammenstellung des Programms war, einige verschiedene Gebetsvertonungen vorzustellen, erklärt der Förderverein Kirchenmusik in einer Mitteilung. „Prière“ (Gebet) ist das einzige Stück des Konzerts für Orgel solo. Es wurde komponiert von César Franck, einem bedeutenden Orgelkomponisten des 19. Jahrhunderts. Es folgt „Prayer“ (Gebet), in welchem Ernest Bloch, der „Vater der jüdischen Musik“, seiner Komposition aus dem Jahre 1925 die tief bewegende Melodie eines jüdischen Gebetsgesangs anvertraute. Auf ein weiteres musikalisches Gebet („Prière“) von Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) folgt „Fratres“ von Arvo Pärt (*1935), einem finnischen Komponisten, der als Magier des Klangs und Meister der Spiritualität gepriesen werde.

Ein instrumentales Abendlied mit einer Pastorale und einer Elegie bildet den Abschluss des Konzerts. Den Liechtensteiner Komponisten Joseph Gabriel Rheinberger (1839 - 1901) habe die Kirchenmusik besonders am Herzen gelegen, weshalb in seinem Werk emotionale Wärme und Sinnlichkeit zum Ausdruck kämen, so der Veranstalter.

Der Förderverein dankt den Sponsoren, dem Altenhilfezentrum Isny, der Dr. Renate und Karl Schuh Stiftung Isny, der Volksbank Allgäu-Oberschwaben und der Firma Dethleffs, die mit ihrer Unterstützung die Durchführung der Orgelkonzerte ermöglichen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen. Der veranstaltende Förderverein Kirchenmusik St. Georg und St. Maria lädt anschließend zu einem gemütlichen Austausch bei einem Glas Sekt ein.

Das letzte Konzert des Orgelherbstes ist am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr, ebenfalls in St Maria.