Celine Mayer ist Junioren-Weltmeisterin

Goldmedaille für Celine Mayer aus Isny: Die 19-Jährige lief am Samstag mit der Mannschaft zum Titel bei der nordischen Junioren-WM in Goms/Schweiz. In der 4x3,3-km-Staffel holte die für den SC Oberstdorf startende Mayer an Position zwei laufend mehr als eine halbe Minute Rückstand auf.

Den Sieg für die deutsche Mannschaft perfekt machte Schlussläuferin Anna-Maria Dietze vor Russland und Schweden.Den erfolgreichen Samstag aus Isnyer Sicht rundete der für den WSV Isny startende Friedrich Moch ab, der mit der 4x5-km-Staffel Platz fünf erreichte. Den Sieg feierte das norwegische Quartett vor den USA und Russland.

An Position drei laufend zeigte Moch ein couragiertes Rennen und bestätigte seine gute Form, die er bereits am Donnerstag mit Platz fünf im Skiathlon unter Beweis gestellt hatte. „Die Woche hier war eine richtig schöne Erfahrung für mich“, zog der 17-jährige Moch eine positive Bilanz seiner ersten Teilnahme an einer Junioren-WM.