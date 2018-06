Cassandra Kremer holt Titel auf Landesebene

Beim Dr. Immler Pokal-Springen ist Cassandra Kremer Baden-Württembergische Meisterin im Spezialsprung und Alois Reisch Vize -Meister in der Nordischen Kombination geworden.

Das Wettkampfwochenende begann mit sommerlichen Temperaturen, so dass die kleinen Skispringer auf der K 15- und K 30-Schanze einen tollen Wettkampf absolvieren konnten. Die Isnyer waren vorne mit dabei und erreichten viele Podestplätze. So holte Gerhard Uebe auf der K 15-Schanze in der Schülerklasse acht mit 9,5 Metern und elf Metern den dritten Platz. Diesen hat sich auch Phillip Westhäuser in der Schülerklasse neun mit Weiten von neun Metern und 9,5 Metern geholt. Robin Zettler, ein neues Gesicht in der Sprunglaufabteilung vom WSV Isny, gelang mit dem dritten Platz in der in der Schülerklasse zehn ebenfalls der Sprung aufs Treppchen.

Auf der K 30-Schanze wurden die Sätze schon weiter: In der Schülerklasse 10 verpasste Otto Maus mit Weiten von 25 und 22 Metern nur knapp das Stockerl und musste sich mit dem vierten Platz zufrieden geben. Sein Bruder Leo konnte mit 26 und 28,5 Metern die Schülerklasse elf für sich entscheiden, gefolgt von Aeneas Frisch mit Sprüngen über 27 und 26,5 Meter auf Platz zwei. In der Schülerklasse 12 holte sich Patrick Neumann mit 28,5 und 29 Metern ebenfalls den zweiten Platz. Ein weiterer WSVler, Julian Thiel, kam mit 22 und 23,5 Metern auf den fünften Platz. In der offenen Klasse gelang Leah Meyer der Sprung auf Platz eins .

Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften war das Wetter nicht so gut wie am Vortag. Trotzdem gingen 90 Teilnehmer an den Start. Leo Maus erreichte in der Klasse S 12/13 und jünger einen hervorragenden fünften Platz, Patrick Neumann kam auf Platz acht und Aeneas Frisch rundete die Klasse mit Platz zehn ab.

In der Klasse S 14 sprang Linus Frisch mit 55 und 53,5 Metern auf Platz zehn. Cassandra Kremer gewann die Damenklasse und wurde somit auch Baden-Würtembergische Meisterin. War Alois Reisch nach dem Springen noch auf Platz sieben, konnte er als Vize-Meister in der Nordischen Kombination seinen Meisterbecher entgegennehmen.