Caritasaktion „Kauf eins mehr“

Derzeit erlebe auch Isny eine deutliche Zunahme an prekären Lebenssituationen. Durch die gestiegenen Preise wird es für viele Familien und Menschen mit geringem Einkommen knapp, teilt ein Sprecher der Katholischen Gemeindecaritas der Seelsorgeeinheit Isny.

Auch die Zahl der Kunden bei der Tafel in Isny habe deutlich zugenommen. Auf diese Situation möchte die Gemeindecaritas aufmerksam machen. Am Samstag, 17. September, führt sie die Sozialaktion „Kauf eins mehr“ durch. Von 8.30 bis 12.30 Uhr können an den Supermärkten von Aldi und Lidl Lebensmittel sowie Hygieneartikel an die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der gemeindlichen Caritas übergeben werden. Die Kunden werden an diesem Tag gebeten, außer ihrem persönlichen Einkauf einen Artikel mehr zu kaufen. Diese werden dann der Tafel in Isny gespendet.