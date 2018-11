Camping-Neulinge können bei der zweiten Auflage der Dethleffs Einsteiger-Tour ins Caravaning hineinschnuppern

Vor ziemlich genau einem Jahr feierte Dethleffs mit der ersten Einsteiger-Tour für Camping-Neulinge eine gelungene Premiere. Da das Allgäuer Unternehmen für sein knapp viertägiges Event weit mehr Anmeldungen erhielt als Plätze frei waren, bekamen dieses Jahr diejenigen, die 2017 keinen Platz ergattern konnten, erneut die Chance, die für sie bisher nicht vertraute Urlaubsform des Caravanings auszuprobieren. Das teilt das Unternehmen mit.

Im Oktober ging es für zehn ausgeloste Paare auf erste große Tour mit einem Reisemobil. Damit die Premieren-Ausfahrt auch gelang, gab es von Mitarbeitern der Firmen Dethleffs und McRent professionelle Einweisungen in das Fahrzeug und hilfreiche Tipps. Nach einer Nacht auf den Stellplätzen des Dethleffs Werksgeländes fuhr die gesamte Gruppe auf den Campingplatz am Gitzenweiler Hof. Dort durfte dann die Theorie in Praxis umgesetzt werden. Für die Teilnehmer hieß das: rangieren, einparken, Fahrzeug justieren, Strom und Wasser anschließen, Markise ausfahren und bei strahlendem Sonnenschein die Vorzüge des Campinglebens in der freien Natur genießen. Für den nächsten Tag konnten sich die Teilnehmer ihr Reiseziel zum Nächtigen selbst aussuchen. Eine „Notfall-Hotline“ zu Dethleffs Mitarbeitern, die für alle Nöte und Fragen erreichbar waren, stand ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Dank der professionellen Einweisung und bereits zwei Tagen Praxiserfahrung habe von dieser allerdings keiner Gebrauch machen müssen, heißt es in der Pressemitteilung .

Alle Teilnehmer sind überzeugt

72 Stunden später hatte die komplette Gruppe drei Nächte im Reisemobil, mehrere Kilometer und jede Menge praktische Erfahrung auf dem Konto. Zudem konnten die Teilnehmer bereits einschätzen, ob diese Urlaubsform auch künftig für sie in Frage kommt. Damit war das Ziel sowohl für sie als auch für Dethleffs erreicht, so der Pressetext. Schön war, dass sich trotz anfänglicher Skepsis am Ende alle Teilnehmer der Gruppe darüber einig waren, dass ihnen der Urlaub im Reisemobil tatsächlich gefällt und sie in Zukunft gerne tiefer in dieses Thema einsteigen wollen.

Der Allgäuer Hersteller von Freizeitfahrzeugen hat nach eigenen Angaben mit dieser Veranstaltungsidee eine Vorreiterrolle in der Branche übernommen. „Wir haben auch in der zweiten Auflage unseres Einsteiger-Events wieder erlebt, wie groß das Interesse an der Urlaubsform ist, aber wie viele Hemmnisse die Interessenten sehen und sich deshalb bisher davon abhalten ließen, sich tiefer damit zu beschäftigen“, berichtet Dethleffs Marketingleiter Helge Vester, der selbst an der Veranstaltung teilgenommen hat.