Camper-Community feiert mit der Band Schwarzwurstblech

Der Samstag ist wie ein Familienfest: Von den 100 Urlaubsplätzen kommen die meisten Besucher in den Stadel zum Wochenausklang am Samstagabend.

Es gibt zu kinderfreundlichen Zeiten reichlich und gut zu essen und zu trinken und natürlich die passende Stimmung dazu. Die Musiker spielen Partyrock und Lederhosenwahnsinn.

Seit 54 Jahren gibt es den Campingplatz der Familie Wagner am Badsee, das abendliche Stadelfest seit 26 Jahren. Unter den Besuchern sind viele Stammgäste wie die Familie Löhr aus Neckartenzlingen und eine Gruppe von zehn Leuten aus Köln. Sie feiert den Geburtstag ihres „Dieter“ bei bester Stimmung. Und Dieter darf sogar eine Polka dirigieren. In seinem Trachtenanzug sieht man ihm den Rheinländer nicht an, am Schwung wie er den Taktstock schwingt kommt das rheinische Temperament durch. Für ihn, seine Freunde und die ganzen Camping-Freunde ein schönes Fest.

Am kommenden Samstag ist die Musikkapelle Engerazhofen zu Gast.