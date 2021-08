Café-Treff am Isnyer Marktplatz öffnet wieder

Getreu dem Leitgedanken „Mittendrin – statt außen vor“ – ist das etwas andere Café der OBA ab Freitag, 3. September, wieder als beliebter inklusiver Treffpunkt in der gotischen Halle des Paul-Fagius-Hauses in Betrieb. Der Café-Treff am Marktplatz in Isny ist in der Regel freitags zwischen 11.30 Uhr und 17.00 Uhr geöffnet. Neben hausgemachten Kuchen und Kaltgetränken gibt es fair gehandelten Kaffee im Ausschank. Das ehrenamtliche Team um Martin Klotz möchte mit dem Neustart auch das Angebot verbessern: Neben einer Tagessuppe soll es im Rahmen eines offenen Mittagstisches auch ein Tagesgericht geben. Es besteht Selbstbedienung; bei Bedarf wird Service angeboten. Der Zugang ist ebenerdig barrierefrei, eine rollstuhlgerechte Toilette ist vorhanden. Dank einer großzügigen Spende konnte die Kaffeemaschine wieder repariert und gewartet werden.

Zur Wiedereröffnung am Freitag, 3. September, präsentiert die OBA auf dem Marktplatz ihr E-Bike-Tandem und lädt zwischen 14 Uhr und 15 Uhr nach einer kurzen Einweisung zum Probefahren ein. Die Gäste werden gebeten, die aktuellen 3-G-Corona-Regeln zu beachten.