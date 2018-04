Bushaltestellen werden zum Problem

„Wir suchen nach der Quadratur des Kreises“, ist sich Bürgermeister Rainer Magenreuter am Montagabend während der Gemeinderatssitzung bewusst, als der Tagesordnungspunkt 11 aufgerufen wird. Der Leiter des Ordnungsamts Klaus Hägele ergänzt, das sei wirklich keine leichte Aufgabe, und präsentiert zusammen mit Markus Lutz vom Bauamt und Franz Hiemer von Regiobus, alle möglichen und geprüften Standorte, 16 an der Zahl.

Die Fakten: In Nähe zum Schulzentrum müssen sechs große Busse während der Stoßzeiten Platz haben, um die Schüler einsteigen zu lassen. Dafür muss pro Schüler ein Quadratmeter Fläche zum Warten eingerechnet werden. Die Grundschüler werden während der Bauphase, die auf mindestens drei Jahre plus x veranschlagt ist, mit Bussen zum Siloah-Gelände gefahren und zum Essen zurück in die Mensa. Der bestehende ÖPNV-Gesamtfahrplan muss bis auf marginale Änderungen eingehalten werden und mit den Unterrichtszeiten abgestimmt sein. Außerdem müssen die Interims-Haltestellen bis zum Stichtag 10. September, wenn das neue Schuljahr beginnt, umsetzbar sein.

Auf Grundlage dieser Vorgaben hat die Stadtverwaltung 16 mögliche Standorte geprüft und bat den Gemeinderat, aus den vier Möglichkeiten drei auszuwählen. Wobei die Haltestelle in der Karl-Wilhelm-Heck Straße bereits besteht und genutzt wird. An einer weiteren Lösung im unteren Bereich der Rainstraße, gegenüber dem Wasserwerk wird gerade gearbeitet, der Baumbestand wurde gefällt, um eine Aufstellfläche von 420 Quadratmetern zu bekommen. Benötigt werden aber weitere Möglichkeiten mit ausreichend Platz für wartende Schüler. „An den Bushaltestellen werden Gitterabsperrungen angebracht, um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten“, erklärt Hägele.

Eine massive Belastung

Sybille Lenz (Freie Wähler) lobt die Verwaltung für die detaillierte Ausarbeitung: „Sie haben wirklich Ihre Hausaufgaben gemacht“. Einige der zunächst möglich erscheinenden Flächen sind nach genauer Betrachtung nicht geeignet, wegen des Baustellenverkehrs vom Schulneubau, fehlender Wendemöglichkeiten oder zu wenig Stellplätzen für Busse, Beeinträchtigungen des Anliegerverkehrs, Sicherheitsbedenken an Straßenkreuzungen, kostenintensiver Umbaumaßnahmen oder ungeeignetem Untergrund. Aus diesen Gründen entfallen bereits im Vorfeld elf der begutachteten Flächen.

Für den Busverkehr der Grundschüler wird eine Haltestelle vor der Rainturnhalle ins Auge gefasst (Nummer 8). Zur Mensa hin wird ein Korridor entlang des Stadions eingerichtet, auf dem die Schüler sicher hin und zurücklaufen können. Zusammen mit Haltestelle Nummer 9, direkt vor dem Eingang des Gymnasiums sieht Hägele hier die beste Kombination. Dem widerspricht Jochen Müller, Schulleiter des Isnyer Gymnasiums, entschieden. Er könne seit dem „runden Tisch“, zu dem alle Schulleiter eingeladen gewesen seien, keine Veränderung beziehungsweise Aufnahme der Anregungen erkennen. Außerdem „können wir die Aufsicht nicht stemmen“, sagt er. Es stünden zu den Buszeiten viel zu viele Schüler vor dem Gymnasium, das sei eine massive Belastung. „Für mich ist das nicht akzeptabel“, richtet Müller sich vor der Abstimmung eindringlich an die Räte. Magenreuter bedauert die Situation, sieht aber kaum Ausweichmöglichkeiten, die in der knappen Zeit umgesetzt werden können.

Franz Hiemer nimmt zur Fahrplansituation Stellung. Er habe mit allen Busunternehmern gesprochen und versucht die Abfahrtszeiten mit nur minimalen Änderungen für alle Beteiligten abzustimmen. Vor dem Gymnasium würden demnach nur die beiden „schwächsten“ Busse halten. Gebhard Mayer (FW) weist im Besonderen auf die Beschaffenheit und Durchlassbreite der Absperrungen hin. „Wenn das gut gelöst ist, ist das ein großes Plus für die Sicherheit“. Lutz vom Bauamt sieht hier Probleme, da die Busse unterschiedlich lang sind und die Einstiege jeweils an verschiedenen Stellen sind. Vor der Abstimmung nimmt der Bürgermeister die Sorge von Müller auf und schlägt vor, außer der Genehmigung der Haltestellen 9 und 10 über einem Kompromiss aus Nummer 7 und Nummer 8 abzustimmen, um eine zu große Konzentration an Schülern in der Rainstraße und direkt vor dem Gymnasium zu vermeiden. Der Gemeinderat stimmt bis auf Edwin Stöckle, Gabi Kimmerle und Wolf-Dieter Massoth (alles SPD) dem Vorschlag der Verwaltung zu.