Bürgerschießen der Schützengilde Isny wieder gut besucht

Nach zwei Jahren Pause konnten sich Interessierte wieder bei der Stadtmeisterschaft im Luftgewehr miteinander messen. Um die Chancengleichheit zu gewährleisten, war es allen Teilnehmern erlaubt, aufgelegt zu schießen, wobei nur mit Vereinsgewehren und ohne spezielle Schießbekleidung geschossen werden durfte. Auf den 17 elektronischen Schießständen haben die 278 Teilnehmer insgesamt 6740 Schuss abgegeben. Bei der gut besuchten Siegerehrung bedankte sich Oberschützenmeisterin Kathrin König bei allen Schützen für ihre Teilnahme, bei den Helfern für ihren tatkräftigen Einsatz und bei den Sponsoren für die gespendeten Sachpreise beziehungsweise Gutscheine.

Die Ergebnisse der Einzelwertung: Die bestplatzierten Jugendlichen waren Freya Felle und Leonardo Bruder mit jeweils 88 Ringen vor Benedikt Wolf mit 87 Ringen. Bei den Damen Angelika Prinz mit 98 Ringe, Kathrin König mit 97 Ringen und Sieglinde Eisele mit 91 Ringen. In der Seniorenklasse Jürgen Altvater und Leon Adriaans mit jeweils 93 Ringen vor Helmut Döring mit 91 Ringen. In der Schützenklasse Michael Kurringer mit 99 Ringen, Hubert Prinz mit 98 Ringen und Telat Sezgin mit 95 Ringen.

Mit 23 Mannschaften nahmen am diesjährige Bürgerschießen nicht so viele Mannschaften wie 2019 teil, die erreichten Ergebnisse waren dafür aber umso besser. Die besten acht Mannschaften erhielten wie gewohnt Pokale: 1. Feuerwehr Isny, 2. Bouler Impossible, 3. Tanzschule Magg, 4. Dethleffs GmbH, 5. Traum-Tanzbären, 6. Gardinia, 7. Die Prinzen, 8. Blaue Elise. Die Meistbeteilungspreise gingen dieses Jahr an die Feuerwehr Isny vor Spruchbeutel und Dethleffs GmbH.

Bei der Festscheibe mit Teilerwertung wurden 33 Preise an die Anwesenden ausgegeben. Die ersten Plätze errangen: Volker Zähringer mit einem 7,6 Teiler, Tobias Holzer mit einem 9,8 Teiler und Robert Lobinger mit einem 10,0 Teiler.