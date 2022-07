Bürgermeisterin Virginie Carolo sticht beim Kinderfest das erste Bierfass an

Dem Anlass von 50 Jahren Städtefreundschaft entsprechend hat Bürgermeister Rainer Magenreuter am Freitagabend seiner Amtskollegin Virginie Carolo aus der Partnerstadt Gravenchon den Bieranstich zum 400. Isnyer Kinder- und Heimatfest überlassen.

Braumeister Johannes Stolz brauchte nicht viele Worte, um der Französin das Prozedere zu erklären, wie der Holzschwengel passgenau auftreffen muss: Zwei Ansatz- und drei Nachschläge reichten aus, damit der Gerstensaft in die Krüge floss und im umstehenden Publikum anerkennend geraunt werden konnte, dass die Bürgermeisterin wohl heimlich geübt habe, bevor sie an der Spitze der Delegation aus der Normandie am frühen Freitagnachmittag im Allgäu angekommen war.