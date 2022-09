Bürger können Fahrräder prüfen lassen und ein E-Lastenrad testen

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche und der baden-württembergischen Energiewendetage gibt es dieses Jahr auch in Isny mehrere Veranstaltungen, die von der Mobilitätszentrale organisiert werden. Das teilt die Stadt Isny mit.

Los geht es am Freitag, 16. September, mit einem Rad-Check: Fachkundige Mechaniker überprüfen kostenlos Fahrräder oder Pedelecs auf deren Verkehrstauglichkeit und bringen diese (wieder) in Schwung. Kleinere Einstellungen und Reparaturen wie das Einstellen der Bremsen oder Ölen der Kette werden direkt vor Ort vorgenommen. Auch Lastenräder, Laufräder, Rollatoren und Rollstühle sind willkommen. Der Rad-Check findet zwischen 13 und 18 Uhr in der Wassertorstraße beim Schmalzbrunnen statt.

Am Montag, 19. September, geht es weiter mit einem Mobilitäts-Infostand vor der nta-Mensa (11.30 bis 13.30 Uhr). Am selben Tag sind Interessierte eingeladen, sich mit erfahrenen Nutzern zum Thema E-Lastenrad auszutauschen und dieses auch gleich in einem Parcours durch den Kurpark auszuprobieren. Der Treffpunkt ist um 15 Uhr am aichermagazin im Kurpark. Bei Regen findet die Veranstaltung im Kurhaus statt.

Am Donnerstag, 22. September, ist die Mobilitätszentrale Isny auf dem Wochenmarkt vertreten. Diese hat verschiedene Informationsmaterialien zum Bus- und Bahnverkehr in der Region dabei. Am Donnerstagabend ab 19 Uhr sind Neubürgerinnen und Neubürger zu einer Veranstaltung ins Rathaus eingeladen, bei der es neben umweltfreundlicher Alltagsmobilität am neuen Wohnort auch um Ausflüge und Reisen mit Bus und Bahn gehen wird.