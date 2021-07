Brotzeit auf dem Isny Vesperbrett

Die Isny Marketing GmbH hat kürzlich in einer Pressemitteilung ein neues Produkt vorgestellt. Das „Isny Vesperbrett“ von der Allgäuer Holzliebelei vereine die Isnyer Alltagskultur, den Sinn für Nachhaltigkeit und die lokale Handwerkstradition. Seit Juli ist es im Shop der Isny Info und online erhältlich.

Was ist typisch Isny? Was wird in der Region gefertigt? Welche Produkte vermitteln Gästen und Einheimischen ein authentisches Bild der Stadt? Diese Fragen stünden hinter der Entwicklung der Isny Produkte, die die Stadt nach innen und nach außen präsentieren sollen.

„Uns ist es wichtig, mit jedem einzelnen Produkt die Identität der Stadt zu transportieren“, erklärt Katrin Mechler, Leiterin des Büros für Stadtmarketing der Isny Marketing GmbH (IMG) und mitverantwortlich für die Konzeption der Produkte. Nach und nach entstanden in den vergangenen Jahren Artikel, denen nicht nur das Isny Logo aufgedruckt wurde, sondern die dem Corporate Design der Stadt entsprechen - dem gestalterischen Gesamtkonzept, das Isny als Marke definiere. Es beruhe auf der Arbeit von Otl Aicher, die von der IMG wieder zum Leben erweckt und über viele Jahre weiterentwickelt wurde. Dabei spielt jedoch nicht nur die äußere Erscheinung eine Rolle, sondern vielmehr, das, was drinsteckt – die Art der Herstellung, das Material, die lokale Verwurzelung der Menschen hinter den Produkten genauso wie ihr Nutzen und der Gebrauch. Mit dieser Herangehensweise will die IMG dem Aicher´schen Ansatz folgen. Ihm ging es um die Menschen, die hier leben und arbeiten, um die Natur, die diese Region prägt, um das Handwerk, das zur Tradition gehört und um das Essen, das Teil der Alltagskultur ist.

All diese Themen vereine das Isny Vesperbrett. Ein Naturprodukt, das zur typisch süddeutschen Brotzeit lädt, ein Alltagsprodukt, das in jede Küche passt, ein Handwerksprodukt, das lokal produziert wird – und zwar von der „Allgäuer Holzliebelei“. In dem 2018 gegründeten Schreinereibetrieb stellen die beiden gebürtigen Isnyerinnen, Ricarda Mayer und Lisa Marie Martach, Möbelstücke her, bieten individuelle Raumplanungen und fertigen Dekoartikel. Für Betten und Theken, genauso wie für Bilderrahmen und Gewürzregale verwenden sie vorrangig heimische Hölzer, „am liebsten aus der nahen Umgebung“, betont Schreinermeisterin Ricarda Mayer. Gesägt, getrocknet, besäumt, gefügt, gehobelt, geschnitten, verleimt und geschliffen, würden Buche und Nussholz, mit geräucherter Eiche versetzt, zum Isny Vesperbrett. Den Schriftzug druckt die Isnyer Firma Ort & Kolb. Leinöl verleiht dem antibakteriellen Holz am Ende des Herstellungsprozesses einen natürlichen Schutz. „Die Herkunft der Bäume ist nachvollziehbar, das ist uns und unseren Kunden wichtig“, betont Gesellin Lisa Maria Martach. Die Buche der aktuellen Produktion stammt aus Maierhöfen, die Walnuss vom Bodensee.

Passend zum Motto „Bier & Brotzeit“ des ersten Isnyer Feierabendmarktes wurde das rustikale Brett Anfang Juli Isnyern und Gästen vorgestellt. Seitdem ist es im Isny Shop im Hallgebäude und im Onlineshop erhältlich.