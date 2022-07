Brauchtum pflegen, Kräuterboschen binden

Zu Mariä Himmelfahrt gehört das Kräuterboschenbinden. Auch Isny hält an dieser Tradition fest, teilt das Büro für Stadtmarketing mit. Und so sind Boschen und Brauch heuer wieder Teil des vielfältigen Programms beim Allgäu Tag am Montag, 15. August. Zusätzlich laden zwei Workshops am 12. und 13. August dazu ein, beim Sammeln und Binden mitzumachen.

Beim Allgäu Tag ist von 9 bis 18 Uhr der Verein Allgäuer Kräuterland - in Sachen Kräuterwissen eine Institution - vertreten und am Stand der kräuterkundigen Frauen erfahren Besucher, was es mit dem alten Brauch auf sich hat und welche Kräuter und Blumen zum Binden genutzt werden. Sie bringen eine frisch gesammelte Auswahl mit und führen vor, wie die Boschen gebunden werden. Die Zuschauer können die fertig gebundenen Kräuterboschen kaufen.

Wer einmal selbst auf die Suche nach den richtigen Kräutern für den Boschen gehen möchte und mehr über die Herkunft des Brauches und die Wirkung der Pflanzen erfahren möchte, kann an den zwei Workshops im Vorfeld teilnehmen. Sonja Raiser-Stehr und Brigitte Ortmann vom Allgäuer Kräuterland e.V. nehmen Interessierte am Freitag, 12. August, von 17 bis 19 Uhr und am Samstag, 13. August, von 14 bis 16 Uhr mit zum Sammeln. Jeder Teilnehmer darf anschließend seinen persönlichen Kräuterboschen binden und mitnehmen. Bestenfalls hat man seine eigene Gartenschere dabei. Eine Anmeldung unter www.isnyaicher22.de oder in der Isny Info ist vorab für den Wunschtermin nötig. Die Teilnahmegebühr inklusive Materialien beträgt 12 Euro pro Person. Die Workshops sind Teil des Veranstaltungsprogramm im Jubiläumsjahr zu Ehren Otl Aichers. Die Wiesen, die Hügel, das Heu und der Garten finden sich unter den 136 Bildzeichen, die Aicher für Isny entwarf.

Wer möchte, kann seinen Boschen außerdem am Montag, 15. August um 17 Uhr in der Kirche St. Maria in der Kemptener Straße segnen lassen. Die Kräutersegnung oder „Kräuterweihe“ ist ein alter katholischer Brauch. Die Boschen schützen dem Glauben nach vor Krankheit und anderem Übel, beispielsweise wurden sie krankem Vieh ins Futter gemischt oder man warf zum Schutz vor Blitzschlag beim Gewitter Kräuter aus dem Boschen ins offene Feuer.