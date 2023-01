Brass Band A7 kommt nach Isny und Schloss Zeil

Nach dreijähriger Corona-Pause freut sich die Brass Band A7 mit ihrem Dirigent Thomas Wolf auf zwei Kirchenkonzerte in Isny und auf Schloss Zeil. Am Sonntag, 15.Januar, spielen die 29 Blechbläser und Schlagwerker in der Pfarrkirche auf Schloss Zeil. Eine Woche später, am 22. Januar, ist die Band dann in der Nikolaykirche in Isny zu Gast – die Konzerte beginnen jeweils um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Zuhörer können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit festlichen Brass Band Klängen freuen. So präsentiert die Band eine Mischung aus besinnlichen Chorälen, beispielsweise Be Still My Soul, und echten Brass- Band-Originalen, wie Lord Tullamore von Carl Wittrock. Solistische Beiträge gibt es unter anderem von Flügelhornist Siegfried Epp und dem Euphoniumregister zu hören.