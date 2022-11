Brandstifter aus Isny in Psychatrie eingewiesen

Der 29-jährige Syrer, der unter anderem Ende April am Medizinischen Versorgungszentrum in Isny Feuer gelegt hat, ist in einem mehrtägigen Verfahren freigesprochen und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden.

Das Gericht, unter dem Vorsitz von Richter Daniel Scholze, zeigte sich überzeugt, dass alle Taten in „wahnhaften Phasen“ des Mannes im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen worden sind.

Der Vorsitzende sprach in der ausführlichen Urteilsbegründung von einer „geringen schulischen Schulbildung“ des Angeklagten, der 2011 in Syrien bei einem Verkehrsunfall ein schweres Schädelhirntrauma erlitten hat, das unzureichend behandelt worden sei.

Heute noch leide der 2015 nach Deutschland und bald in den Raum Isny und Amtzell Gekommene an den Folgen. Die seien auch ursächlich für die vorgeworfenen Taten gewesen.

Begleitperson wurde abgeschoben

Der syrische Staatsangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland wurde zunächst von einer Begleitperson betreut, die aber später abgeschoben wurde, so dass es für den 29-Jährigen keine Integration gegeben habe.

Wegen seiner Krankheit war er kaum arbeitsfähig, nur probeweise beschäftigt und meist arbeitslos. Nie lebte er in einer eigenen Unterkunft. So weit als möglich erhielt er Hilfe von der Anlaufstelle für Flüchtlinge in Isny. Seit April dieses Jahres lebt er im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in der Weißenau, wo seine psychosomatischen Probleme abgeklungen sind. Erfreulich nannte der Richter, dass er dort zurzeit zwei Stunden täglich an einer Arbeitstherapie teilnimmt.

Mit Schreckschusspistole in den Supermarkt

Der Vorsitzende streifte die dem Beschuldigten vorgeworfenen Taten wie die, als er in wahnhaften Phasen als „Geheimagent“ getarnt durch Isny gelaufen ist, die Brandstiftung und Randale in der Anlaufstelle für Flüchtlinge, das Beschädigen unter anderem des Autos der Leiterin, der er auch nachgestellt hat, was zu einem Annäherungsverbot führte.

Auffällig geworden ist er in psychosomatischem Zustand im Straßenverkehr, den er in Isny regeln wollte, zudem zeigte er eine Schreckschusspistole auf einem öffentlichen Platz. Mit der Pistole betrat er auch einen Supermarkt, wo er schon bekannt war.

Dort wurde er anderen gegenüber aggressiv, legte sich auf den Boden, um aus Regalen entnommene Süßwaren zu verzehren. Ein Glas Apfelmus warf er vor dem Markt auf den Boden, wo es zerschellte, ehe ihn die Polizei aufgriff.

Fasziniert von Feuer und Waffen

Der 29-Jährige sei fasziniert von Feuer und Waffen, berichtete der Vorsitzende. Er ließ sich mit der Pistole, einem Messer und in Damenbekleidung fotografieren, stellte die Fotos ins Internet, informierte immer wieder die Polizei, die entsprechende Videos fand.

Zum ersten Mal habe er im Jahr 2020 in der Nacht Stimmen gehört, so, als ob jemand mit ihm spreche, berichtete der Angeklagte im Prozessverlauf. Seine Erinnerungen an seine Kind- und Jugendzeit, einen bei der Großmutter in der Türkei lebenden Sohn, eine gescheiterte Ehe oder sein Pendeln als Kind zu einem Arbeitsplatz im Libanon konnte das Gericht nicht nachvollziehen.