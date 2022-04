Zweiter Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Isny innerhalb von 24 Stunden – am Mittwochabend mit großem Aufgebot und unterstützt von den Wehren aus den Ortschaften und den Kollegen aus Leutkirch.

An der Dengeltshofener Straße in der Schwanensiedlung brannte es in einer Dachwohnung. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Über die Brandursache oder die Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen.