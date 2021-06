Brand in einem Isnyer Mehrfamilienhaus

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße sind am Sonntag, kurz nach Mitternacht, Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgerückt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren nach Angaben der Polizei Teile des Hauses bereits stark verraucht. Die Feuerwehrleute konnten einen 55-jährigen Mann aus einer verrauchten Wohnung retten, die übrigen Bewohner verließen das Gebäude selbstständig.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten in diesem Zusammenhang ein Bewohner und ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen, ein Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.