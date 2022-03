Bodensee Ärzteorchester gibt Benefizkonzert zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus

Ein Sinfoniekonzert für den guten Zweck: Das Bodensee Ärzteorchester und das Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH lädt am 3. April um 17 Uhr zu einem Benefizkonzert im Kurhaus am Park ein. Auf dem Programm stehen eine Sinfonie von Schubert, eine Ouvertüre von Bruckner und ein Klavierkonzert von Mozart.

Das Bodensee Ärzteorchester wurde 1986 gegründet und wird erstmals in Isny mit etwa 40 Musikerinnen und Musikern konzertieren. Der Eintritt zum Konzert ist frei, das Publikum wird um Spenden für den guten Zweck gebeten. Der Spendenanteil des Kulturbüros geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, teilt das Büro für Kultur mit.

In dem rund eineinhalbstündigen Konzert präsentiert das Orchester unter Leitung von Hans Jörg Walter drei klassische Werke: Zu Beginn erklingt die Ouvertüre in g Moll von Anton Bruckner. Das Werk entstand als „Schularbeit“ im Zuge von Bruckners Studien in Formenlehre und Instrumentation bei Otto Kitzler. Einflüsse von Mendelssohn-Bartholody und Schumann sind zu erkennen. Im Anschluss steht der Solist Valerij Petasch beim Klavierkonzert in A Dur von Wolfgang Amadeus Mozart im Mittelpunkt. Zum Abschluss der Benefizveranstaltung wird die Sinfonie Nr. 8 h Moll von Franz Schubert gegeben, auch bekannt als „die Unvollendete“, eines der wohl bekanntesten Musikfragmente aller Zeiten.

Einlass ist ab 16.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.