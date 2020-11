Blutspendezentrale Ulm kann 270 Blutspenden aus Isny mitnehmen

Anstatt coronabedingt in der Mensa des Schulzentrums, fand die jüngste Blutspendeaktion in Isny wieder wie üblich im Kurhaus statt. Von der Anzahl der spendebereiten Personen her gesehen, sei es ein ganz normaler Blutspendentag gewesen, resümiert der leitende Arzt Wolfgang Dieing. Unter Corona-Bedingungen ist aber doch wieder vieles anders.

Im Untergeschoss ist Einlasskontrolle mit Temperaturmessung, Maskenkontrolle und Handdesinfektion. Oben im Foyer melden sich die Personen an und füllen ihre Fragebogen bezüglich Vorerkrankungen aus. Im kleinen Saal geht es dann zur ärztlichen Kontrolle. Im großen Saal befinden sich das Labor und die Blutabnahme auf 15 Liegen. An der Wand stehen ein paar Stühle, damit man sich mit hoch gestrecktem Arm noch eine Weile ausruhen kann.

Statt dem gewohnten gemütlichen Zusammensitzen zum Vesper – oft in Grüppchen weil Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen gemeinsam abgesprochen haben – gibt’s zum Abschied „nur“ ein Lunchpaket. DRK-Einsatzleiterin Renate Kreil scheint darüber nicht unglücklich zu sein. Für ein warmes Abendessen hat sie immer rund 20 Helferinnen benötigt, jetzt reichen sechs. Durch die verpflichtende Online-Voranmeldung entspanne sich alles, so Kreils Empfinden, man vermeidet zumindest den Stau am späten Nachmittag. Jede spendebereite Person trägt sich zu einem freien Zeitpunkt zwischen Beginn und Ende ein, so verteilt sich die Anzahl der Personen ganz automatisch.

Ingrid Menig am Anmeldetisch kennt die regelmäßigen Spender auch persönlich. Es mache noch Mühe, den Menschen hinter der Maske mit Empathie wahrzunehmen.