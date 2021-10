Blutspender in Isny können Weber-Grill gewinnen

Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend zur Blutspende nach Isny.

Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden ist für die Heilung und Lebensrettung oftmals das wichtigste Kriterium. Unfallopfer, Patienten mit Krebs, schweren Erkrankungen, werdende Mütter, Neugeborene – die Liste der Patienten, die auf Blutspenden angewiesen sind, ist fast unendlich. Deshalb lädt der Blutspendedienst am Donnerstag, 4. November und Freitag, 5. November, jeweils von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr, zur Blutspende nach Isny in die Mensa des Schulzentrums im General-Moser-Weg 22/1

Als besonderes Dankeschön verlost der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen im Zeitraum vom 25. Oktober bis Freitag, 5. November, unter allen Blutspenderinnen und Blutspendern einen Weber Gasgrill Spirit EPX 325S. Einfach online einen Blutspendetermin reservieren, an der Anmeldung vor Ort das Los ausfüllen, Blut spenden und mit etwas Glück grillen Sie schon bald mit einem neuen Gasgrill der Firma Weber.

Das DRK bittet, bei Krankheitsanzeichen nicht zur Blutspende zu kommen. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen ist es möglich am Folgetag der Impfung Blut zu spenden. Spendewillige, die innerhalb der letzten 10 Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.blutspende.de/corona. und über die kostenfreie Service-Hotline 0800 / 119 49 11.