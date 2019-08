Blut spenden und Grill gewinnen

Ferienzeit, Sommerwetter und Badeseen locken in diesen Wochen weg von der Spenderliege. Doch auch im Sommer wird Blut dringend benötigt. Um die Versorgung auch über die Sommerwochen gewährleisten zu können, bittet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Donnerstag, 29. August von 14.30 Uhr bis 19. 30 Uhr im Kurhaus in Isny um eine Blutspende. Jeder Erstspender und jeder Spender der einen Erstspender wirbt, erhält bei dieser Aktion ein Präsent. Als besonderes Dankeschön verlost der Blutspendedienst unter allen Spendern, die vom 5. August bis zum 13. September Blut spenden, einen Weber Gasgrill.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Zur Blutspende muss der Personalausweis mitgebracht werden.