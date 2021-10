Blumenschau als Bildershow

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Zeigt her eure Gärten“ haben in diesem Jahr 53 Gärtnerinnen und Gärtner ihren Beitrag zur Blumenschau Isny Argenbühl geleistet. Ob Blühflächen als Lebensraum für Insekten, Bauerngärten, Kräuterspiralen, florale Kunstwerke, geschmückte Balkone, bepflanzte Dachterrassen oder die Entspannungsecke im Garten – von allem ist etwas dabei. Dafür gebührt allen Teilnehmern der diesjährigen Blumenschau ein herzlicher Dank.

In diesem Jahr hat Fotograf Gottfried Bischofberger gleich an zwei Terminen fotografiert. Bereits im Juni wurden die Rosengärten in Szene gesetzt und im August die Gärten und Balkone aufgenommen. Dabei wurden wieder viele schöne Aufnahmen der Allgäuer Blumenpracht gemacht. Aufgrund der besonderen Umstände wurde, wie bereits im letzten Jahr, eine Bildershow zusammengestellt. Zu finden ist die gut 30-minütige Zusammenstellung auf dem YouTube-Kanal der Stadt Isny: www.youtube.com/isnyimallgäubadenwürttemberg.