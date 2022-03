Blumen sollen in Isny für Bienen und ukrainische Familien blühen

Die Flächen östlich der L 318 zwischen Isny und Kleinhaslach sollen dieses Jahr für ukrainische Familien blühen: Die Macher der „Bienenwiese Isny“ bereiten die zwei Hektar zugunsten geflüchteter Menschen kostenlos auf. „Die Spenden pro Quadratmeter gehen zu 100 Prozent an Familien aus der Ukraine“, erklären die Organisatoren um Klaus Halder und Bernd Böck. Sie hoffen erneut auf viele Unterstützer in Stadt und Umgebung – für Artenvielfalt und zwischenmenschliche Hilfe.

Die Macher des „Öko-Projekts“ wollen für Maschinen, Arbeit, Saatgut und Abwicklung, also das Bereiten und die Pflege der Ackerflächen, nichts berechnen, aber wie schon im vergangenen Jahr die Biodiversität in der Region unterstützen – „und gleichzeitig Familien aus der Ukraine, die in Not geraten und durch persönliche Kontakte hier in der Region gestrandet sind“, teilen die Initiatoren mit.

Traumatisierte und unendlich dankbare Gäste

Nach Tagen auf der Flucht fanden die Kriegsflüchtlinge auch im Allgäu Schutz in Wohnungen in und um Isny. Teilweise traumatisiert und unendlich dankbar seien die Gäste hier angekommen, in „der festen Überzeugung, dass sie nur kurz bleiben und keine Umstände machen würden“, ergänzt Bianca Keybach, die für Böck und Halder die Pressearbeit rund um die Bienenwiese macht und deren Familie selbst Flüchtlinge untergebracht hat.

Aus der spontanen Hilfsbereitschaft sei indes schon jetzt eine Daueraufgabe erwachsen: „Die Menschen brauchen Betreuung, Sprachkurse, Hilfe beim Einkaufen, Unterstützung beim Einrichten der Kommunikation und beim Ausfüllen von Anträgen“, berichten Helfer, die kostenlos Ferienwohnungen und Zimmer zur Verfügung gestellt haben.

Auch im Sennhof Kriegsflüchtlinge aufgenommen

Darunter auch Bienenwiesen-Organisator Klaus Halder. Auf dem Sennhof in der Vorstadt leben seit gut zwei Wochen elf Menschen aus der Ukraine. Die Not sei groß, das Haus in der Heimat der Geflüchteten liege in Trümmern: „Die Frauen stehen unter Schock, die Männer kämpfen an der Front.“

Unter den Ukrainern im Allgäu sind Kinder, Omas und Schwangere. Alle seien aus ihrem Alltag gerissen und in eine Welt versetzt worden, in der sie nie leben wollten. „Die Leute wollen nur nach Hause – aber das geht im Moment einfach nicht“, begründet Halder, weshalb er das Öko-Projekt vor Ort jetzt in ein europäisches Hilfsprojekt umwandeln wolle.

Spenden 2021 an Kinderhospiz, Welthungerhilfe und für Amazonas

„Im letzten Jahr konnten wir an das Kinderhospiz, die Welthungerhilfe und die Aufforstung des Amazonas spenden. Dieses Jahr unterstützen wir die Menschen, die unter dem Krieg leiden“, erklären die Initiatoren.

Seien die Betroffenen mit dem Nötigsten versorgt, gehe der Rest der Gelder zu 100 Prozent an ein erweitertes Netzwerk. „So können wir sicher sein, sinnvoll und ganz gezielt zu helfen“, heißt es in der Mitteilung abschließend.