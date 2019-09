Bei der Siegerehrung am späten Sonntagnachmittag der Isny Classics herrschte im MSC-Festzelt am Rain trotz des miserablen Wetters eine entspannte, geradezu ausgelassene Stimmung.

Witterungsbedingt gingen von den über 300 gemeldeten Fahrern nur 278 auf ihren „alten Böcken“ an den Start, sowohl samstags bei der Trial-Geschicklichkeitsprüfung auf dem Festgelände, als auch sonntags bei der Gelände-Zuverlässigkeitsfahrt.

MSC-Vorsitzender Ferdinand Lanz resümiert rückblickend: „Alle Fahrer sagen – eine schöne, organisatorisch perfekt vorbereitete Veranstaltung. Das macht uns stolz.“ Die Strecke durch 48 Kilometer Gelände – Isny, Rohrdorf, Haubach, Menelzhofen, Neutrauchburg, Umspannwerk, Isny – habe wetterbedingt von drei vorgesehenen Runden auf zwei verkürzt werden und besonders schwierige Passagen hätten von den Streckenposten im Laufe des Tages durch Abschrankungen herausgenommen werden müssen. Nur noch sehr erfahrene Fahrer haben auch die steilsten Strecken geschafft. Aber: „Fahrer begeistert, Zuschauer begeistert – bis auf den Regen alles guat.“ Auch der älteste Fahrer mit seinen 84 Jahren, Bernhard Lenz aus Münster, sei mit breitem Lächeln im Gesicht durchs Ziel gekommen.

Bürgermeister Rainer Magenreuter habe im strömenden Regen die 278 Fahrer – jede Minute vier – auf die Strecke geschickt. „Der war zwar soichnass, aber i glaub, dem hot’s trotzdem gfalla, er hot’s wonderbar gmacht, der mag halt seine Vereine“, fasste Walter Kolb seine Eindrücke zusammen.

Hans-Peter Durach rief gegen 17 Uhr zur Siegerehrung und fasste in gewohnter Kürze zusammen: „Dank an alle, die dem Ruf nach Isny aus insgesamt acht Nationen gefolgt sind. Rundkurs wetterbedingt schwierig. Aufgeweichter Boden brauchte alle Kraft und Konzentration. In Waldnähe haben glitschige Wurzeln so manchen gelegt. Alle zurückgekommen, alle gesund. Allen Helfern des MSC herzlichen Dank, ebenso DRK, Bergwacht, Stadtverwaltung und allen Grundstückseigentümern. Dank an Ferdinand Lanz, der den Kopf hingehalten hat, ohne ihn ginge gar nix, ohne Walter Kolb gäb’s keine Pokale und ohne Roland Kolb gäb’s keine Auswertung.“

Stellvertretend für die Teilnehmer formulierte Reiner Löhr aus Schwabach, der in seiner Klasse einen dritten Platz errang, bei der Siegerehrung in breitem Fränkisch: „Eine Veranstaltung, wie s’ sei muss, wunderbar, wir sinn durchkumma.“ Er kenne in Deutschland nur zwei Classic-Events mit diesem hohen Schwierigkeitsgrad. In Isny komme halt die schöne Allgäuer Landschaft dazu, deshalb sei Isny für ihn „die Nummer eins im Motorradsport“.