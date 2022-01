„Bildstöckle“ beim Blasenberg erhält Auszeichnung

Am Fuß des Blasenbergs, westlich von Großholzleute, ist im vergangenen Jahr ein besonderes Bauwerk entstanden: Die bildenden Künstlerinnen Daphne Kerber aus Isny und Susanne Krämer aus Weitnau haben einen neuen Bilderstock geschaffen. Laut Pressemitteilung wurden sie nun von der Stiftung Wegzeichen für die „Neuerrichtung eines religiösen Kleindenkmals“ ausgezeichnet.

Anlässlich eines gemeinsamen Kunstprojektes haben Kerber und Krämer in zahlreichen Arbeitsstunden einen neuen Bilderstock in althergebrachter Form gebaut, der in seinem Inneren eine künstlerisch gestaltete Präsentation zeigt. Beide Künstlerinnen führten damit eine Tradition fort, die die Allgäuer Kulturlandschaft bereits seit Jahrhunderten prägt. Auch das neue „Bildstöckle“ soll als Kraftträger am Wegesrand zukünftig Ruhe- und Treffpunkt sein, Gelegenheit zur Stärkung und inneren Einkehr bieten.

Durch Zufall ist Daphne Kerber im vergangenen Jahr auf die Ausschreibung der Stiftung Wegzeichen der Diözese Rottenburg Stuttgart gestoßen, die einen Preis auslobt, um die Erhaltung und die Neuerrichtung von Wegkreuzen, Bildstöcken und Kapellen auszuzeichnen. „Wir haben unser gemeinsames Projekt des Bildstocks in Großholzleute in einer Bild-Text-Bewerbung eingereicht und uns nun riesig gefreut, dass wir die Auszeichnung für die Neuerrichtung eines Kleindenkmals erhalten haben“, berichtet Kerber.

Seit Kurzem sei auch wieder ein neues Kunstwerk der Künstlerinnen im Bildstöckle zu entdecken.