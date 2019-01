Bildervortrag: Unterwegs in Lappland – Im Wechsel der Jahreszeiten

Eine Bilderreise über Lappland ist zu sehen am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr im Vortragssaal der Klinik Schwabenland in Neutrauchburg. Rainer Hamberger hat sich auf die einsamen Regionen der Erde mit seinen Bilderreisen spezialisiert. In Lappland war er mit Schlittenhunden oder Rentierherden unterwegs. Während der wärmeren Jahreszeiten nahm er an Wander- und Kanutouren teil. Im Rahmen spannender Erzählungen und untermalt von aussagekräftigen Fotos wird die Wildnis am Nordende Europas lebendig.