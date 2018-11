Wenn in Europa das Jahr zur Neige geht, beginnt im Süden Afrikas der Sommer, den man bei einer Bilderreise mit Rainer Hamberger am Dienstag, 20. November, um 19 Uhr im Vortragssaal der Klinik Schwabenland, 1. Stock in Isny-Neutrauchburg miterleben kann. Regelmäßige Gewitter füllen dann die natürlichen Wasserstellen. Jetzt treffen wir dort Elefanten, Nashörner, Leoparden, Büffel und Löwen. Der Referent war einige Male in Südafrika und Namibia unterwegs. Während einer Fußpirsch mit Einheimischen stehen sie plötzlich einer Gruppe von Nashörnern gegenüber, und im Geäst über ihnen lauert die grüne Mamba. Dennoch sind die beiden Länder gut zu bereisen, solange man sich vorsichtig verhält, heißt e sin der Ankündigung. Hamberger stellt die besonderen Stätten in Wort und Bild vor: den Krüger-Nationalpark oder die Etoscha-Pfanne, Kapstadt im äußersten Süden, Windhoek auf dem Hochplateau, Lesotho im Hochgebirge und Sussusvlei in Namibia. In seinen Ausführungen widmet er sich der unterschiedlichen Geschichte Südafrikas und Namibias und den aktuellen Entwicklungen dort in Tourismus und Gesellschaft. Foto: Veranstalter