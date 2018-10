Bilderreise durch die Nationalparks der West-USA

Am Freitag, 2. November, findet um 19 Uhr in der Argentalklinik, Haus D in Neutrauchburg eine Bilderreise statt. Rainer Hamberger hat als Naturfotograf die Nationalparks im Westen der USA besucht. Die Naturwunder zwischen der kanadischen Grenze im Norden und Mexiko im Süden faszinieren durch ihren Kontrast, heißt es in der Ankündigung. Von nordischen Wäldern und vergletscherten Vulkanen über rote Sandsteinformationen bis hin zu Kandelaberkakteen im heißen Südwesten bekommt der Besucher eine Vielfalt von Landschaftsformen zu sehen. Foto: Rainer Hamberger