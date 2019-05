Bilderreise am 6. Mai entführt in die Antarktis

Rainer Hamberger lädt am Montag, 6. Mai, in den Vortragssaal der Klinik Schwabenland in Neutrauchburg ein zu einer digitalen Fotoshow mit Videoszenen. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Präsentation beginnt um 19 Uhr. Laut Ankündigung führt die Bilderreise von der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires über Patagonien und Feuerland in die Antarktis und entlang der chilenischen Fjorde zurück in die Metropole Santiago de Chile. Neben digitalen Aufnahmen werden immer wieder Videos der interessantesten Szenen eingespielt, unter anderem von den Gauchos in der Pampa oder von Wanderungen von Pinguinen über das Eis. Foto: hamberger