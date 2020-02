Bilderreise über das Grönlandeis

Der Fotojournalist Rainer Hamberger zeigt am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr eine Bilderreise mit Videos über Grönland im Vortragsaal der Klinik Schwaben. Hamberger hat sich auf mehreren Reisen in die Arktis und Antarktis mit dem Klimawandel befasst und seine Auswirkungen erfahren.

Der Fotograf war auf Grönland unterwegs, zwischen Eisbergen vor der Küste, an den Ufern wo seltene arktische Blumen blühen und auf Höhenzügen, wo Moschusochsen vor Gletscherzungen weiden. Auf der riesigen arktischen Insel war er an der Westseite bis hinauf zum 80 Breitengrad zur Packeisgrenze unterwegs und auf den Bergen entlang der Ostküste bei einer Trekkingtour. Er nahm Teil am Leben der Inuit, besuchte sie in ihren Siedlungen und Familien. Von all diesen Erlebissen berichtet Hamberger an diesem Abend. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.